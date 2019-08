Ervaren piloot komt om bij crash op luchthaven Kortrijk-Wevelgem bij ophalen reclamebanner Waregem Koerse Lieven Samyn en Alexander Haezebrouck

27 augustus 2019

23u04 0 Wevelgem Bij een crash op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is dinsdagnamiddag een 34-jarige piloot om het leven gekomen. Hannes Decleer (34) uit Assebroek bij Brugge moest met een sportvliegtuigje een reclamebanner aanhaken en ermee over de hippodroom van Waregem Koerse vliegen. Wat er precies fout liep, is onduidelijk. Hij laat een vrouw en kind achter.

Iets na 16 uur maakte Hannes Decleer zich met een vliegtuigje van het type Morane op om voor de tweede keer een reclamebanner op de start- en landingsbaan in Wevelgem op te pikken. Een eerste poging was mislukt, maar bij de tweede liep het helemaal fout. Het vliegtuig kwam naast de baan in het gras terecht en maakte enkele buitelingen. Voor piloot Hannes kon geen hulp meer baten, hij was bijna op slag dood. Er brak evenwel geen brand uit. “Wat er precies gebeurde, is voorlopig onduidelijk en onderwerp van een onderzoek door de wetsdokter, parket en directoraat-generaal der Luchtvaart”, aldus CEO Dirk Van Belleghem van de luchthaven. “Op het eerste zicht waren het ideale omstandigheden om te vliegen. Mooi weer, weinig wind,… Het ongeval is een zware klap voor iedereen die bij de luchthaven betrokken is.”

Ervaren piloot

Vooral bij het commerciële luchtvaartbedrijfje Propeller op de luchthaven, dat vliegopleidingen, stunt- en frontvluchten en luchtpubliciteit aanbiedt, kwam het ongeval zwaar aan. Hannes vloog sinds april opnieuw in hun opdracht als sleeppiloot, na een avontuur in Afrika. “Aan een gebrek aan ervaring van de piloot kan het ongeval alleszins niet te wijten zijn”, aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur van de luchthaven Filip Daem. Hannes Decleer studeerde aan de American Aviation Academy en vloog onder meer in Polen en in de Okavango Delta in Botswana, Namibië, Zambia en Zuid-Afrika waar hij over adembenemende natuurgebieden vloog maar ook moest landen en opstijgen op onverharde start- en landingsbanen. Veel moeilijker omstandigheden dan in Wevelgem dus. Hannes laat een echtgenote en een kind van amper 3 jaar achter.

Door het ongeval bleef de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem de rest van de dag voor alle andere vliegverkeer gesloten. Andere vluchten werden naar nabijgelegen luchthavens afgeleid. “We besteden nochtans zo veel aandacht en energie aan veiligheid”, zucht Filip Daem. In september 2018 stortte nog een helikopter bij het opstijgen neer op de luchthaven. Toen vielen er slechts lichtgewonden.