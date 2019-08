Enkele bevoegdheden verschoven na komst nieuwe jonge schepen AHK

25 augustus 2019

De jonge Bas Surmont (22) is sinds 1 augustus schepen in Wevelgem. Hij volgde Bernard Galle op. Met zijn 22 jaar is hij Vlaanderens jongste schepen, maar hij krijgt meteen al enkele uitdagende bevoegdheden toegewezen. Logischerwijze krijgt Surmont de bevoegdheid Jeugd toegewezen die tot voor kort bij schepen Kevin Dfieuw zat. Informatie en Communicatie zaten bij de burgemeester en Gelijke Kansen en Integratie bij Frank Acke. Ook die bevoegdheden schuiven door naar Surmont. De bevoegdheden vvan Galle werden ook herverdeeld. Mathieu Desmet zal zich ontfermen van de bevoegdheid Landbouw. Kevin Defieuw neemt dan weer Burgerlijke Stand voor zijn rekening. Seniorenbeleid wordt doorgeschoven naar Geert Breughe. Stijn Tant zal zijn licht voortaan ook laten schijnen over Patrimonium en Frank Acke neemt Welzijn op het werk op zich.