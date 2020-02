Engelse agenten pakken Clubsupporter hard aan: “Ze namen mijn medicatie voor epilepsie af en sloegen met een matrak op mijn knie” Alexander Haezebrouck

28 februari 2020

18u39 4 Wevelgem Een 18-jarige supporter van Club Brugge zal zich de trip naar Manchester nog lang herinneren. Niet alleen vanwege het resultaat, maar ook omdat de Engelse agenten hem bij het binnen gaan van het stadion hardhandig aanpakten. Ze namen de jongen zijn medicatie af, niet veel later kreeg hij een epilepsieaanval op de tribune.

De 18-jarige Cisse Vandenbulcke keek al twee maanden uit naar z’n tweede Europese verplaatsing met de Clubsupporters. Maar het is geen fijne ervaring geworden. “Toen we wilden binnen gaan in het stadion ging de drugshond van de politie plots naast mij zitten”, vertelt Cisse. “Ik moest meteen al mijn kleren uitdoen. Voor ik het goed en wel besefte stond ik middenin de menigte in mijn ondergoed. Toen de agent in het Engels vroeg om mijn schoenen uit te doen, begreep ik niet wat hij zei. Hij haalde meteen zijn matrak uit en sloeg ermee op mijn knie. Uiteindelijk bleek de medicatie voor mijn epilepsie de boosdoener. De agenten vertrouwden het niet. Ik toonde hem een papier van de dokter dat ik kan meenemen naar het buitenland om te tonen welke medicatie het is. Tot mijn grote verwondering verscheurde hij dat document en nam hij mijn medicatie in beslag.”

Stewards

Niet veel later stond Cisse in de tribune met de Clubsupporters, maar hij was nog te fel onder de indruk. “Door de stress en de drukte kreeg ik een epilepsieaanval. Ik ben pas terug wakker geworden in de EHBO.” De vrienden van Cisse vertelden dat ze wel 10 minuten hebben moeten roepen naar de stewards om hulp te krijgen terwijl Cisse bevend op de grond lag. In de EHBO werd een mediche check-up gedaan van Cisse, iets later kon hij opnieuw naar de tribune. “Ik heb uiteindelijk amper 15 minuten van de wedstrijd gemist, maar ik ben er toch nog altijd niet goed van.” Cisse is ook autistisch en werd enkele jaren geleden eens in elkaar geslagen zonder reden.

Engeland mijden

Voor Cisse is het pas de tweede Europese verplaatsing die hij meemaakt met Club Brugge. “De eerste keer was vorig jaar met de bus naar Salzburg. Ik keek al twee maanden reikhalzend uit naar deze verplaatsing naar Manchester United. Ik wil zeker nog meegaan op Europese verplaatsingen, maar Engeland ga ik nu toch een tijdje mijden. Hoe ik behandeld ben geweest is niet correct, gelukkig waren mijn vrienden er nog om me bij te staan.”