Emotioneel afscheid van 26-jarige wielrenner die stierf aan hartfalen op reis: “Wij twee ‘thope’ voor altijd” Alexander Haezebrouck

29 juni 2019

15u43 0 Wevelgem In een bomvolle Sint-Hilariuskerk in Wevelgem hebben vrienden en familie zaterdagmorgen afscheid genomen van Joren Touquet (26). De wielrenner overleed op 18 juni onverwacht op vakantie in Tenerife aan een hartfalen. “We zullen je eeuwige lach nooit vergeten.”

“Jij was de liefde waar ik al zo lang naar heb gezocht”, zei Jorens levenspartner Elisabeth Vermeersch tijdens de emotionele afscheidsplechtigheid in een overvolle Sint-Hilariuskerk. “Je stond altijd voor iedereen klaar en plaatste jezelf zo makkelijk op de tweede plaats. Ik hield zo van je zorgend en liefdevol karakter. We waren zo gelukkig en hadden net een huis gekocht, ik weet niet wat ik nu verder moet zonder jou. Ik zal nooit vergeten hoe ik op een bepaald moment de bloemen had laten verwelken. Toen ik die dag terug thuis kwam, had jij ervoor gezorgd dat er weer een mooi kleurenpalet aan bloemen stond. Die fatale dinsdag ben ik mijn hele wereld verloren. Ik zou je zo graag nog eens vastpakken en zeggen hoe graag ik je zie. Niets zal nu nog ooit hetzelfde zijn. Ik zal je zo hard missen. Wij twee ‘thope’ voor altijd.”

Operatie stond gepland

Joren Touquet (26) stierf op 18 juni ’s morgens op vakantie in Tenerife aan een hartaanval. Elisabeth probeerde hem nog te reanimeren, vader Kurt nam over tot de hulpdiensten er waren. Maar vrij snel werd duidelijk dat Joren niet meer kon geholpen worden. De sympathieke renner van het wielerteam Decock-Van Eyck-Devos-Capoen was enkele weken eerder gestopt met koersen. Hij had last van hartritmestoornissen en zou daarom op 3 juli een operatie ondergaan in Gent.

Eeuwige optimist

Joren maakte in 2014 en 2015 zijn jongensdroom waar en had een profcontract op zak bij het wielerteam Veranda’s Willems. Hij reed er samen met Daan Myngheer en Michael Goolaerts, twee wielrenners die ook op veel te jonge leeftijd het leven lieten. Myngheer (22) stierf na een wedstrijd in Frankrijk, ook aan de gevolgen van een hartaanval. Voor en na zijn profcarrière was Joren aan de slag bij de groendienst van Harelbeke. “Ik kan het nog altijd niet vatten”, liet vader Kurt in een tekst voorlezen. “We waren zo opgelucht toen de dokters wisten wat er scheelde. Je blijft voor altijd in ons hart al een eeuwige optimist met een prachtige lach.”

Je maakte al plannen hoe je ons zoontje zou verwennen met uitstapjes naar zee. We zullen hem zoveel over je vertellen Oudere broer Jelle Touquet

Ook oudere broer Jelle liet een tekst voorlezen. “Je maakte al plannen hoe je ons zoontje zou verwennen met uitstapjes naar zee. We zullen hem zoveel over je vertellen.” Tijdens de viering weerklonken de tonen van Everybody Hurts van R.E.M. en Because You Loved Me van Celine Dion.