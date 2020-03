Elk risico is er één te veel: verboden uitgang én toegang in tijden van corona VHS

24 maart 2020

18u10 1

Met ‘blijf in uw kot’ heeft minister van volksgezondheid Maggie De Block zonder twijfel de spreuk van het jaar gelanceerd. Heel wat mensen volgen die raad ook goed op. Een bewoner van de Pijplap in Gullegem ziet het kennelijk zelfs nog wat straffer. Hij of zij wil namelijk onder geen beding volk over de vloer krijgen. En dus verscheen deze slogan op de bijna spierwitte gevel. Onze fotograaf Henk Deleu merkte dat op en trok zijn remmen dicht om z’n fototoestel boven te halen.

