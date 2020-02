Elektriciteitspaal valt over weg nadat auto er tegen knalt LSI

19 februari 2020

13u36

Bron: LSI 0 Wevelgem Op de Kezelberg in Moorsele (Wevelgem) is woensdagmiddag een betonnen elektriciteitspaal op de weg beland. Dat gebeurde nadat een automobilist er met zijn wagen tegen knalde.

Iets over het middaguur belandde de Opel Astra langs de Ieperstraat in Moorsele - de weg tussen de Kezelberg en Vijfwegen – tegen een betonnen elektriciteitspaal. De auto draaide rond en kwam op de weg tot stilstand. Door de klap knapte de elektriciteitspaal af en belandde dwars over de weg. De automobilist liep slechts lichte verwondingen op. Door de omgevallen paal moest de politie tijdelijk de weg voor alle verkeer afsluite. Netwerkbeheerder Fluvius snelde ter plaatse om de vernielde paal te vervangen.