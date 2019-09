Elektriciteitskast uitgebrand: weduwe (81) moet noodgedwongen tijdje verhuizen VHS

27 september 2019

18u08 2 Wevelgem Langs de Hoge Posthoornstraat in Wevelgem is vrijdagmorgen brand ontstaan de elektriciteitskast in de woning van Yvette Beun (81). De schade was beperkt, maar in het huis is geen elektriciteit meer. De bewoonster kan voorlopig bij haar zoon terecht.

Yvette Beun hoorde vrijdagmorgen iets voor negen uur rare geluiden. De 81-jarige weduwe merkte even later dat er een probleem was met de elektriciteitskast in haar woning. Er kwam rook uit, de deur viel er plots af en er was een steekvlam. Op dat moment begon ook de rookmelder te loeien. Yvette Beun maakte zich uit de voeten. De brandweer was snel ter plaatse maar hoefde nauwelijks tussen te komen. Het brandje bleek grotendeels gedoofd. De blussers bleven wel nog een tijd om nazicht te doen, om zeker te zijn dat er geen heropflakkering mogelijk was. Yvette Beun werd buiten opgevangen door buren, ze kreeg een stoel aangeboden om te bekomen van de emoties. Haar zoon Dirk, die wat verderop woont, kwam haar een hart onder de riem steken. Tot de elektriciteit in haar woning is hersteld, kan Yvette bij hem blijven wonen.