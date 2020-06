Eetcafé ’t Leeuwke installeert scanner die vanop anderhalve meter je koorts meet: “Geen verplichting, maar geeft wel gevoel van veiligheid” Alexander Haezebrouck

09 juni 2020

09u38 0 Wevelgem Wie vanaf donderdag iets wil drinken of eten bij Eetcafé ’t Leeuwke of de aanpalende bar Lionel kan eerst zijn temperatuur laten meten met een scanner. “Binnen de twee seconden meet het toestel je temperatuur met een nauwkeurigheid van 0,3 graden”, zegt Dominique Masselis van het bedrijf Sales Navigation.

Wie binnenkomt bij Eetcafé ’t Leeuwke en bar Lionel die vanaf donderdag opnieuw open zijn, zal dus meteen erg snel zijn temperatuur kunnen laten meten. “We zullen de klanten aan de inkom ontvangen”, zegt zaakvoerder Kurt Depoorter. “Naast hen zal ook die temperatuurscanner staan. We gaan de klanten niet verplichten, maar ik denk wel dat veel klanten dat zullen willen doen. Zelf merken we ook al bij ons personeel dat iedereen zich toch gretig eens laat scannen. Niemand wil in deze tijden samen werken of aan tafel zitten met iemand die koorts heeft. De scanner is ook erg klantvriendelijk. Het is geen pistool zoals je nu vaak ziet die je op mensen hun voorhoofd moet plaatsen. De scanner detecteert je vanop anderhalve meter afstand en duurt slechts twee seconden. Als je een te hoge temperatuur hebt, dan krijg je een rood licht. We gaan er vanuit dat mensen die een rood licht krijgen, zelf wel zullen beseffen dat ze beter terug naar huis gaan.”

Kostprijs 1.870 euro

De scanner is niet goedkoop en kost 1.870 euro per toestel. “De kostprijs is niet min, maar als je je zaak moet sluiten omdat het virus er is uitgebroken zal je dat nog veel meer kosten”, zegt Dominique Masselis van het bedrijf Sales Navigation dat het toestel verdeelt. De scanner heeft trouwens een naam, de Menos en is sinds kort op de markt maar wekt heel wat interesse. “Ook rusthuizen, sportcentra en regionale besturen tonen interesse. Koorts is toch één van de grootste symptomen van het coronavirus en is dus erg handig in het bestrijden ervan.”