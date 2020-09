Eerste thuismatch FC Gullegem uitgesteld door coronabesmettingen bij tegenstander Oudenaarde Alexander Haezebrouck Hans Fruyt

17 september 2020

20u26 0 Wevelgem De eerste thuismatch van het seizoen van FC Gullegem in tweede nationale komende zaterdag tegen KSV Oudenaarde wordt uitgesteld. Bij Oudenaarde hebben zes spelers positief getest op corona. Gullegem ziet zo de eerste match van het seizoen uitgesteld worden.

Bij FC Gullegem waren ze vandaag nog een beetje in het ongewisse omdat ze officieel nog geen bericht hadden gekregen van de voetbalbond. Maar de bond zal de match wellicht uitstellen. Bij Oudenaarde zijn zes spelers positief bevonden op het coronavirus. Zij mogen zelfs tot minstens volgende week woensdag niet meer samen trainen. De testen gebeurden nadat vorige week de ploegafgevaardigde en materiaalmeester in quarantaine moesten. In tweede nationale A werden deze ook al bij FC Merelbeke besmettingen vastgesteld.