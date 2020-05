Eerste regenboogzebrapad in Wevelgem ligt in Moorsele Alexander Haezebrouck

11 mei 2020

18u26 0 Wevelgem Wevelgem krijgt een eerste regenboogzebrapad. Dat is een steunsymbool aan de holebigemeenschap. “Op 17 mei is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, een ideaal moment om ook bij ons een eerste regenboogzebrapad aan te leggen”, zegt schepen van Integratie en Gelijke Kansen Bas Surmont (CD &V).

Het symbool van regenboogzebrapaden, dat zijn zebrapaden in de kleuren van een regenboog. Dat laatste is dan weer het symbool van de holebigemeenschap. Het aanleggen van regenboogzebrapaden is in opmars, maar in onze provincie zijn ze nog niet in veel steden en gemeenten te vinden. Enkel in Oostende en binnenkort in Brugge vind je regenboogzebrapaden. Het eerste renenboogzebrapad in Wevelgem ligt in de Secretaris Vanmarckelaan in Moorsele. “Op die manier worden twee wandelpaadjes op een veilige en kleurrijke manier met elkaar verbonden”, zegt schepen van Integratie en Gelijke Kansen Bas Surmont (CD&V). De komende jaren komt in elke deelgemeente zo’n regenboogzebrapad. Met dit regenboogzebrapad willen we met gemeente Wevelgem aantonen dat iedereen welkom is en het recht heeft om zichzelf te zijn. In Wevelgem tolereren we geen vooroordelen, discriminatie of intimidatie en geweld op het vlak van genderdiversiteit en -identiteit.” Om de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie in de verf te zetten, heeft Wevelgem ondertussen ook al op verschillende plaatsen de regenboogvlag uitgehangen, zoals in het centrum van Wevelgem en Moorsele.