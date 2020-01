Eerste ongeval na twintig jaar: verraste trucker rijdt in op signalisatiewagen Hans Verbeke

29 januari 2020

13u23 4 Wevelgem Een trucker uit Oudenburg is woensdag kort voor de middag op de E403 in Moorsele ingereden op een signalisatiewagen die op de rechterrijstrook stond. Niemand raakte gewond. Amper vijf minuten voordien had een andere vrachtwagen maar nipt een gelijkaardige botsing kunnen vermijden.

Het ongeval gebeurde in de richting van Brugge. “Ik reed rustig op de rechterrijstrook toen een andere trucker voor me plots bruusk naar links uitweek omdat er een signalisatiewagen op de rijbaan stond”, vertelt de aangeslagen vrachtwagenchauffeur uit Oudenburg. De man rijdt in dienst van het transportbedrijf A.J. Veurink uit Roeselare. “Ik ben nog uitgeweken maar kon een botsing niet vermijden. Door de klap brak de as van mijn rechterwiel af. Ik stampte op m’n rem. Dat was nodig want sturen was moeilijk en ik stevende op de groene berm naast de snelweg af. Net voor ik in de dieperik zou verdwijnen, kwam ik tot stilstand. Het is mijn eerste ongeval in twintig jaar, hier ben ik echt niet goed van.”

Bijna twee keer prijs

De trucker bleef ongedeerd, net als de wegenwerkers die in de buurt. Zij waren bezig met het opvullen van putjes in het wegdek. “Eén van ons zag het aankomen en sloeg alarm”, klinkt het bij hen. “Die alertheid is geen luxe, we zijn dit gewoon. Vijf minuten voor deze crash scheelde het geen haar of het was ook al van dat. Een andere trucker merkte ons ook niet op. Hij week uit naar de pechstrook en kon nog net op tijd remmen. Hij kwam tot stilstand naast de signalisatiewagen.”

Mes snijdt aan twee kanten

Door het ongeval was de rechterrijstrook van de E403 een tijdlang versperd. Dat veroorzaakte geen noemenswaardige verkeershinder. “Putjes moeten opgevuld worden of de schade aan het wegdek wordt alleen maar groter, zeker bij vriesweer”, klinkt het bij de wegenwerkers. “We beseffen dat dit altijd met wat hinder gepaard gaat. Maar zonder gaat nu eenmaal niet. Het mes snijdt aan twee kanten. Voeren we de werken uit, dan wordt er soms gefoeterd over verkeershinder. Worden de putjes niet opgevuld, dan gebeuren er extra ongevallen. Daar zit niemand op te wachten, denken we.”