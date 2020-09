Eerste nieuwbouw van twee van gemeente en scholengroep in gebruik genomen



Alexander Haezebrouck

01 september 2020

15u27 0 Wevelgem Langs het Cultuurpad in Wevelgem is de eerste nieuwbouw die er is gekomen dankzij een samenwerking van de gemeente Wevelgem en scholengroep Scholen aan de Leie in gebruik genomen. “Zowel het Sint-Pauluscollege als verenigingen als het gemeentebestuur kunnen hier terecht”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

“Soms is één plus één drie en dat is hier het geval”, zegt Wevelgems burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). De gemeente en de scholengroep Scholen aan de Leie werkten samen om twee nieuwbouwen te realiseren langs het Cultuurpad. De eerste nieuwbouw is klaar en wordt vanaf vandaag in gebruik genomen. “Het gelijkvloers biedt plaats voor de toiletten en kleedkamers voor de buitensporten”, legt bestuurslid Patrick Demuynck van scholengroep Scholen aan de Leie uit. “Op de eerste verdieping zijn er klaslokalen die door het Sint-Pauluscollege gebruikt worden en op de derde verdieping zijn er lokalen voor de muziekacademie van de gemeente. De samenwerking met de scholengroep en de gemeente bestaat op deze terreinen al jaren. Maar door ook samen te werken voor dit gebouw biedt dat natuurlijk voor beide partijen een groot voordeel.” Binnenkort is ook de tweede nieuwbouw af die vlak naast het eerste gebouwd wordt. Dat gebouw moet af zijn rond de herfstvakantie. Dat gebouw zal voorzien zijn van onder andere een polyvalente ruimte die als refter zal dienst doen voor de school. Na de schooluren zal de ruimte gebruikt worden voor activiteiten van de gemeente. Het hele project kost in totaal zo’n 3 miljoen euro. De gemeente Wevelgem is bouwheer van het project, de school betaalt zijn aandeel via huursubsidies. De werkelijke inbreng van de gemeente wordt geraamd op 52% en voor de school op 48%.