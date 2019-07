Eerste Bockor Rock in Wevelgem, met Preuteleute, Brahim en 2Fabiola: “Terug naar roots en meer familiefestival” Alexander Haezebrouck

04 juli 2019

14u43 0 Wevelgem Het Bockor Rock festival gaat eind augustus door in het Park in Wevelgem en niet langer tijdens de Sinksenfeesten in Kortrijk. “We willen er opnieuw een driedaags familiegebeuren van maken met op zondag kinderanimatie”, klinkt het. Headliners dit jaar zijn Preuteleute, Brahim en 2Fabiola.

Het Bockor Rock Festival strijkt op 23 augustus neer voor een driedaags festival in het Park van Wevelgem. “We verhuizen vanuit Kortrijk omdat we enerzijds verder willen groeien wat op de Sinksenfeesten in Kortrijk niet meer mogelijk was”, vertellen woordvoerders Quincy Duhamel en Amandine Carpentier. “Anderzijds willen we opnieuw een familiefestival worden zoals we waren tijdens onze beginjaren. Kortrijk was geweldig, maar Wevelgem zal dat ook zijn. Op zondag zorgen we voor kinderanimatie met een circus, ballonnen en twee grote springkastelen.” Headliners op vrijdag zijn Preuteleute en Brent Vanneste van de vroegere band Steak Number Eight en nu Stake. Zaterdag staan 2Fabiola en Brahim op het programma. Om af te sluiten op zondag presenteert Bockor Rock Tom Dice & Kato, de NMB’s en Freaky Age. De inkom is gratis.