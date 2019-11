Eén jaar effectief voor inbreker op penitentiair verlof Alexander Haezebrouck

06 november 2019

14u26 0 Wevelgem Een inbreker die toesloeg terwijl hij op penitentiair verlof was, is veroordeeld tot één jaar effectieve gevangenisstraf. Hij werd verraden nadat hij zijn bivakmuts had laten liggen, zijn DNA werd er op gevonden.

in de nacht van 13 op 14 oktober vorig jaar werd geprobeerd om in te breken in het bedrijf Brustor in Gullegem. De politie vond op de plaats van de inbraak een achtergelaten bivakmuts. Op die bivakmuts vonden de speurders het DNA van Stephane V. De man ontkende de feiten omdat hij in die periode in de gevangenis zat. Het DNA-spoor was onverbiddelijke en op het moment van de feiten was de man even met penitentiair verlof. De man heeft al een rijk gevuld strafregister. Daar komt nu dus nog eens één jaar effectief bij. De bivakmuts die de man tijdens zijn inbraak gebruikte, is door de rechter verbeurdverklaard.