Eén jaar effectief voor 20-jarige jongeman die motard neerstak tijdens vechtpartij tussen motorbendes Alexander Haezebrouck

04 december 2019

14u14 0 Wevelgem Een 20-jarige jongeman uit Ath in Wallonië is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief, omdat hij op 19 november 2017 een man tot drie keer toe heeft gestoken met een knipmes in het Parochiezaaltje in Wevelgem. In de toiletten ontstond een discussie tussen twee motorbendes, die uit de hand liep.

Op 19 november 2017 waren verschillende motorbendes aanwezig in de parochiezaal in de Sint-Theresiastraat in Wevelgem. Wat een fijne namiddag was, ontaarde plots in een ordinaire vechtpartij waarbij messteken werden uitgedeeld. De versies liepen nogal uiteen, maar de Walen voelden zich bekeken door de Vlamingen en begonnen ruzie te maken, nadat ze volgens hen een foto van hen hadden gemaakt. Het tumult ging verder in de toiletten van het parochiezaaltje, waar een man door de vader en zijn zonen in elkaar werd getimmerd en de stoelen, tafels en flesjes door de lucht vlogen. Daarop gingen enkele anderen naar de toiletten.

“Ik probeerde hen uit elkaar te halen”, vertelt slachtoffer Tony Coene. “Plots werd ik bij mijn kap gegrepen en achterover gegooid. Ze schopten, sloegen en stampten op mijn hoofd, waarna ik versuft was.” Tony kreeg ook drie messteken, waarvan één in de long die geperforeerd werd. Gelukkig werden geen vitale organen geraakt en is hij volledig hersteld. Tony’s vrouw en verschillende getuigen wezen meteen de jongste zoon, Harry V. (20) aan als dader. Harry V. ontkende te hebben gestoken. “Ik ben in de toiletten geweest en daarna naar buiten gegaan en heb dat knipmes nooit vast gehad.” Nochtans bleek uit een DNA-analyse dat alleen het DNA van Harry teruggevonden werd op het mes. Daarvoor kon de jongeman geen verklaring geven. De rechter acht het nu wel degelijk bewezen dat de jongste zoon Harry V. de persoon was die heeft gestoken.

Naast de celstraf moet hij een schadevergoeding van 2.854 euro betalen aan het slachtoffer. Vader Thierry V. (53) en Eddy D. (45) zijn veroordeeld tot tien maanden cel en een geldboete van 400 euro. Broer Tim V. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en een geldboete van 400 euro, waarvan 200 effectief.