Eén dag nieuw: vangrails krijgen het alweer zwaar te verduren VHS

24 september 2019

16u29 14 Wevelgem Een vrachtwagen van het transportbedrijf De Vreese uit Wortegem-Petegem is dinsdag kort na de middag uit de bocht gegaan op de snelweg. Aan twee kanten van de weg ramde het gevaarte de vangrails. Die stonden er welgeteld één dag, een herstelling na een vorige aanrijding. Ook opvallend: de zo goed als kale banden achteraan de trekker.

Een Franssprekende trucker reed dinsdag van de A19 naar de E403 op het regengladde knooppunt in Gullegem. Even voor de man op de parallelstrook naast de snelweg arriveerde, begon zijn trekker met oplegger te slippen. Het gevaarte dook eerst naast de pechstrook in de vangrail om dan vervolgens ook links over een afstand van enkele tientallen meter de vangrail in de vernieling te rijden. Trekker en oplegger belandden in schaar. De chauffeur raakte lichtgewond maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het duurde enkele uren voor het ongeval afgehandeld was maar tot grote verkeersproblemen kwam het niet.

Kale banden

De vangrails die in de vernieling werden gereden, stonden er nog maar pas en vervingen exemplaren die in het verleden werden aangereden. De ene werd maandag geplaatst, de andere zelfs pas dinsdagvoormiddag. Nauwelijks enkele uren later was het dus alweer prijs. Naar de oorzaak van het ongeval hoeft niet lang gezocht. Vuil en olieresten die in de lange periode van droogte in de poriën van het wegdek gedrongen waren, kwamen door de regen naar boven en maakten het wegdek glad. Dat zorgde ook elders in onze regio voor ongevallen. Op de trekker lagen achteraan bovendien banden die zo goed als kaal waren, wat levensgevaarlijk is en allerminst bevorderend voor de wegligging.