Eén bewoner overleden en nog eens drie bewoners positief getest in woonzorgcentrum Sint-Camillus Alexander Haezebrouck

02 mei 2020

19u36 1 Wevelgem In het woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem is een eerste bewoner overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast blijken ook nog eens drie personen besmet nadat alle bewoners getest werden. Eerder raakten al zeven bewoners en vier personeelsleden besmet met het virus.

In totaal verblijven op dit moment negen bewoners in de cohorteruimte van het woonzorgcentrum in het Grand Café. “Daar krijgen ze gezamenlijk de nodige zorgen”, zegt Edwine Laridon van Sint-Camillus. “We betreuren inderdaad één overlijden door het coronavirus. We wensen onze oprechte deelneming aan de familie te betuigen en wensen hen heel veel sterkte toe. De contacten met de andere bewoners en medewerkers werden in kaart gebracht. De medewerkers nemen de nodige beschermingsmaatregelen in acht.” De Wevelgemse woonzorgcentra blijven voorlopig erg gespaard door het virus, behalve in Sint-Camillus. Eerder raakten daar vier personeelsleden en zeven bewoners besmet. Afgelopen woensdag bleken nog drie andere bewoners besmet met het virus nadat alle bewoners getest werden.