Eddy Vandoorne (70) is overleden Erik De Block

19 juni 2019

17u49 0 Wevelgem In het AZ Groeninge in Kortrijk is Eddy Vandoorne (70) uit Gullegem gestorven. Hij was vele jaren clubsecretaris van eerst het toenmalig SK Gullegem, dan KV Kortrijk en nadien het toenmalige SW Harelbeke.

In Gullegem zette hij zich twintig jaar voor de club op de Poezelhoek in. Hij was elf jaar secretaris en nam in november 2000 ontslag. Eddy Vandoorne was nadien negen jaar secretaris van KV Kortrijk waar zijn enige zoon Kurt doelman was. In juli 2011 werd hij dan secretaris van de toenmalige vierdeklasser SW Harelbeke. Eddy was getrouwd met Arlette Dermaux. De uitvaartplechtigheid gaat door in de Sint-Amanduskerk in Gullegem op zaterdag 22 juni om 10 uur.