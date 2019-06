E403 volledig afgesloten door ongeval met drie vrachtwagens LSI

05 juni 2019

13u09

Bron: LSI 8 Wevelgem Door een ongeval met drie vrachtwagens op de E403 in Wevelgem is de snelweg richting Brugge sinds 12u volledig afgesloten. Het verkeer kan enkel via de pechstrook passeren waardoor de politie het verkeer van de snelweg stuurt aan het knooppunt in Aalbeke (Kortrijk). Bij het ongeval raakten twee truckers gewond.

Op de plaats waar de E403 de Leie oversteekt reed een trekker met dieplader om een nog onduidelijke reden achteraan in op een trekker met container. Door de klap vloog de aanrijdende vrachtwagen tegen de middenberm en klapte de cabine volledig los. De vrachtwagens kwamen ook dwars over de snelweg te staan waardoor er enkel nog verkeer op de pechstrook mogelijk is. Er raakte ook nog een derde lichtere vrachtwagen bij het ongeval betrokken. Dat zorgde al snel voor zware verkeershinder. De federale politie doet het verkeer de snelweg verlaten aan het knooppunt Aalbeke. Daarna moet de calamiteitenroute met letter C tot het knooppunt Moorsele gevolgd worden. Daar kan het verkeer opnieuw de snelweg op. Ook op deze omleidingsroute moet er rekening gehouden worden met vertragingen.