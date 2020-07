E403 even volledig versperd na botsing tussen auto en bestelwagen met aanhangwagen



Alexander Haezebrouck

27 juli 2020

21u25 0 Wevelgem De E403 ter hoogte van Moorsele in de richting van Roeselare was maandagavond een tijdlang volledig versperd door een ongeval. Een auto en een bestelwagen met aanhangwagen botsten met elkaar, de inhoud van de aanhangwagen kwam op de autosnelweg terecht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20 uur op de E403 in de richting van Roeselare ter hoogte van de verkeerswisselaar. Een personenwagen kwam in aanrijding met een bestelwagen met aanhangwagen. Door de botsing belandde de inhoud van de aanhangwagen op de autosnelweg. Een vrachtwagen die net passeerde parkeerde zich vlakbij het ongeval om de inzittenden te beschermen tegen het verkeer en om andere bestuurders te waarschuwen. Door het ongeval was de E403 een uur lang volledig versperd voor het verkeer. Het verkeer moest sowieso de verkeerswisselaar op. Bij het ongeval raakte niemand gewond.