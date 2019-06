Duo veroordeeld voor diefstal gsm’s Chiro LSI

03 juni 2019

16u01

Bron: LSI 0 Wevelgem Twee twintigers uit Kortrijk en Wevelgem zijn door de rechter in Kortrijk veroordeeld voor de diefstal van 8 gsm’s van leden van de Moorseelse Chiro. De ene kreeg drie maanden effectieve celstraf en 400 euro boete, de andere kwam er zonder straf vanaf.

Op 17 juni 2018 was de jeugdbeweging in de sporthal van Moorsele (Wevelgem) aanwezig voor een activiteit. Acht gsm’s lagen onder een trui verstopt maar bleken plots verdwenen. Wat verderop liepen Jens P. (23) uit Kortrijk en Jeremy C. (24) uit Wevelgem weg. Enkele Chiroleden zetten de achtervolging in en zagen hoe het duo spullen in de struiken weggooide. Het bleken de gestolen gsm’s te zijn. Enkel Jeremy C. daagde voor de rechter op. Hij gaf de diefstallen toe. “We waren aan het wandelen met de hond. De gelegenheid maakte de dief”, gaf hij toe. “Ik zat in geldnood.” Hij vroeg er zonder straf vanaf te kunnen komen en de rechter ging daar op in, op voorwaarde dat hij zich de komende drie jaar koest houdt. Kompaan Jens P. kreeg een effectieve straf.