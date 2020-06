Dronken man steelt navigatiesysteem uit auto VHS

17u01 1 Wevelgem De politie heeft een man opgepakt die in dronken toestand had ingebroken in een auto. De arrestatie kwam er dankzij een getuige die alarm had geslagen.

De feiten gebeurden zaterdagmorgen iets na 3 uur. In de Kortrijkstraat in Wevelgem zag een getuige hoe een duidelijk dronken man een bijzondere belangstelling had voor geparkeerde auto’s. De getuige vond dat verdacht en belde de politie. Een toegesnelde patrouille kon de man aantreffen. Hij bleek intussen al te hebben ingebroken in een wagen. Op het voertuig was schade zichtbaar door de inbraak, er bleek ook een navigatiesysteem verdwenen dat bij de man werd aangetroffen. De verdachte werd meegenomen voor verhoor. Hij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.