Dronken bestuurster knalt met auto in glazen etalage Libel AHK

08 december 2019

18u06 0 Wevelgem Een bestuurster van een Fiat is zondagmorgen omstreeks 6.22 uur in de glazen etalage van de kledingwinkel Libel langs de Roeselarestraat. De 21-jarige bestuurster uit Kortrijk legde een positieve ademtest af, haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen.

De 21-jarige bestuurster uit Kortrijk was zondagmorgen met een passagier onderweg met haar Fiat 500 in de Papestraat en reed in de richting van de T-splitsing met de Roeselarestraat. Aan het T-punt reed de jonge bestuurster uit Kortrijk rechtdoor in de glazen etalage van damesboetiek Libel. De bestuurster en haar passagier raakten niet gewond. Bestuurster Marie L. (21) uit Kortrijk blies positief en moest haar rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen. De glazen vitrine hoefde niet gestut te worden maar werd ondertussen wel afgedekt door houten planken.