Drive-incinema Wevelgem is succes Alexander Haezebrouck

28 augustus 2020

12u32 0 Wevelgem In Wevelgem kon je donderdag naar een drive-incinema gaan op de Nieuwe Markt in Wevelgem. De drive-in was met 42 auto’s volledig uitverkocht. “We wilden graag ook met drankjes en muziek werken, maar dat bleek niet haalbaar vanwege de coronamaatregelen”, zegt Servaas Boucquey van de dienst cultuur.

Toen de lockdown in ging in maart waren er veel ideeën om drive-incinema’s te organiseren. Ook in Kortrijk was er een plan om dat te doen op de parking van Kortrijk Xpo, maar dat ging uiteindelijk niet door. In Wevelgem lieten ze het plan niet varen nadat de maatregelen versoepelden, en dat bleek een succes. De drive-in was met 42 auto’s volledig uitverkocht. In totaal kwamen een paar honderd mensen naar de film The Peanut Butter Falcon kijken. “Toen de cijfers in juli weer stegen, vreesden we even dat het toch niet zou kunnen doorgaan, maar een drive-incinema blijkt toch perfect veilig in coronatijden”, zegt Servaas Boucquey van de dienst Cultuur van de gemeente Wevelgem. “We hadden graag met muziek gewerkt en drankjes bestellen via sms, maar dat hebben we achterwege gelaten.” De toeschouwers lieten het niet aan hun hart komen en zorgden dan maar dat ze zelf drank, chips en popcorn bij zich hadden.