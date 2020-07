Drie lesgevers aan Meense academie stellen tentoon in bib Wevelgem Christophe Maertens

22 juli 2020

13u05 0 Wevelgem In de exporuimte van de bib van Wevelgem is nog tot 7 september werk te zien van drie professionele kunstenaars en collega leerkrachten van de academie in Menen. Het gaat om Yvan Derwéduwe, Henk Delabie en Olivia de Hasque.

“De drie kunstenaars delen een voorliefde voor het onafgewerkte, het imperfecte, het kleine en dagdagelijkse dat door ingrepen een nieuwe twist krijgt”, aldus kunstjournaliste Annelies Vanbelle in een begeleidende tekst. Henk Delabie laat in de bib drie creaties zien die een soort ruimtelijk canvas vormen. Olivia de Hasque is de levenspartner van Delabie en dat merk je in hun werk. In de bib toont de Hasque zowel schilderijen als werk met de resten van haar verbouwingen. Yvan Derwéduwé maakt in de bib van lege drankbakken een toren die een personage moeten uitbeelden.