Drie gasten geëvacueerd na brandje in Salons Cortina Alexander Haezebrouck

05 december 2019

11u23 0 Wevelgem In Salons Cortina in de Lauwestraat in Wevelgem brak donderdagmorgen omstreeks 9.30 uur een brandje uit aan een zekeringskast achter een valse wand. Het vuur kon snel geblust worden. “Drie gasten werden samen met het aanwezige personeel uit voorzorg geëvacueerd, maar later vandaag is alles weer hersteld”, klinkt het bij Salons Cortina.

Het was de poetsvrouw die plots een brandgeur opmerkte in de gang naar de kamers op de eerste verdieping. Zij verwittigde meteen collega’s en de brandweer werd snel gebeld. “We hebben uit voorzorg meteen drie gasten die nog op hun kamer waren en zo’n tien personeelsleden geëvacueerd”, klinkt het bij Salons Cortina. Het bleek te gaan om een zekeringskast die was beginnen smeulen achter een valse wand in de gang op de eerste verdieping. “Met een warmtecamera konden we het vuur snel lokaliseren”, zegt Sebastien Lefebvre van de hulpverleningszone Fluvia. De brandweer brak de valse muur op de plaats van de vuurhaard uit en kon het vuur meteen doven. Door de brand zit Salons Cortina even zonder elektriciteit. “Nog geen half uur na de brand was onze elektricien hier al om alles opnieuw te herstellen. Vanmiddag komt ook nog iemand langs om de uitgebroken valse wand opnieuw proper te maken. Behalve de klanten die geëvacueerd zijn, zal niemand echt niets merken. Gelukkig heeft ons personeel de brand snel opgemerkt en heeft iedereen snel en goed gehandeld.” Door de brand was de Lauwestraat in Wevelgem een uur lang afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Salons Cortina.