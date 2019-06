Douane neemt 2.600 dozen namaak-Lego in beslag VHS

12 juni 2019

20u20 22 Wevelgem In een winkel in Wevelgem heeft de douane een grote partij namaakspeelgoed in beslag genomen. Het gaat om 2.600 stuks, het leeuwendeel is Lego en vermoedelijk afkomstig uit China. De vondst kwam er na een tip. “Alles is rechtmatig aangekocht en passeerde zonder enig probleem twee douanediensten”, reageert de zaakvoerder.

Samen met de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie viel de douane afgelopen weekend de winkel Toys Outlet binnen in Wevelgem. Toys Outlet is een groothandel, gespecialiseerd in de volumeverkoop van onder meer speelgoed. De inspecteurs namen 2.600 dozen namaakspeelgoed in beslag. Volgens Francis Adyns, woordvoerder van de FOD financiën, is het uitzonderlijk dat er in een winkel wordt gecontroleerd. Normaal gezien gebeurt dat in havens of op luchthavens en probeert de douane op die manier te voorkomen dat namaakproducten het land binnenkomen.

Rechtmatig aangekocht

Eén van de zaakvoerders van Toys Outlet betreurt de inbeslagname. “Wij staan recht in onze schoenen”, zegt de man. “De inspecteurs hebben één productlijn in beslag genomen, goed voor nog geen één procent van het aanbod in onze winkel. Die goederen hebben we, zoals we altijd doen, rechtmatig en in vertrouwen aangekocht. Ze zijn zonder enig probleem de douane gepasseerd in Hamburg en in Rekkem. Het is dan ook verrassend te moeten vernemen dat het om namaak zou gaan.” Of dat ook daadwerkelijk zo is, wordt nu onderzocht. “Wij willen dit absoluut zo snel mogelijk opgehelderd zien”, zegt de zaakvoerder. “In onze zaak gaan we er prat op alleen echt en degelijk speelgoed aan te bieden. Namaak is uit den boze. Als blijkt dat de in beslag genomen stukken nep zijn en bijgevolg moeten vernietigd worden, zullen wij daar geen probleem van maken. We verlenen overigens onze volledige medewerking aan de inspecteurs.”