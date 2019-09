Doek valt over ijspiste Finlandia na 45 jaar: “We verkopen schaatsen aan 10 euro per paar” Joyce Mesdag

04 september 2019

17u08 0 Wevelgem Een paar schaatsen kopen voor 10 euro? Het kan in Finlandia in Gullegem, waar een uitverkoop is gestart van al het resterende schaatsmateriaal. Daarmee valt het doek pas écht over de ijspiste, en komt een einde aan de 45-jarige schaatsgeschiedenis van het gebouw.

Duizend paar schaatsen staan klaar om een nieuwe thuis te vinden. “Ik verkoop ze aan 10 euro per paar”, vertelt CEO Marc Garreyn. “Het is een ideale kans voor wie anders geen schaatsen wil kopen omdat ze te veel kosten voor iets wat je maar zelden gebruikt. Ouders kunnen in één klap voor het hele gezin schaatsen op de kop tikken om te schaatsen met de eindejaarsperiode, of op vijvers als er weer eens een strenge winter komt.”

Geen stormloop

De ijspiste is intussen volledig ontmanteld. Heel wat andere stukken zijn intussen al verkocht aan uitbaters van andere ijsbanen. “De rubberen matten hier, de hockeynetten, de slijpmachine, steunrekjes,… allemaal krijgen ze een nieuw leven bij een andere ijspiste. Deze maand verkoop ik al wat nog overblijft: naast die duizend paar schaatsen zijn er nog sleeën, en van die steuntjes die je kan meenemen op de piste.” Een stormloop was het alvast niet, vandaag. “Maar met het mooie weer dat er geweest is, en de start van het nieuwe schooljaar. Ik vermoed dat er nog wel kandidaten zullen opduiken. Ik hoop het althans, want alles wat niet verkocht wordt, wordt weggegooid. Veel kunnen we daar niet meer mee aanvangen.”

Koelinstallatie

Met de verkoop van de schaatsen komt een einde aan de 45-jarige schaatsgeschiedenis van het gebouw. In mei raakte bekend dat de koelinstallatie van de ijspiste vervangen diende te worden, een investering die niet meer haalbaar was voor Garreyn. “Maar ik wil nu graag naar de toekomst kijken. En die ziet er heel goed uit voor Finlandia. Er komt binnenkort een hypermodern trampolinepark in, je kan bijlwerpen bij ons, er is glowgolf, je kan tennissen en ontsnappen uit de escape room Prison Island. Ik focus liever op die activiteiten die voor nieuw leven - en tewerkstelling - zullen zorgen in Finlandia.”

Clubs

De sluiting van de schaatspiste betekende een grote domper voor de schaats- en ijshockeyclubs die hun thuisbasis hadden in Finlandia. In één klap stonden daarmee zo’n 200 leden op straat. Maar er is een oplossing in de maak, horen we. “Alleen is het nu nog te vroeg om daarover te communiceren.” Wordt vervolgd. Wie graag schaatsen wil kopen, kan terecht bij Finlandia elke weekdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 uur tot 12 uur, tot en met 21 september.