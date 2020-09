Dineren op 50 meter hoogte dankzij keuken uit Gullegem



Alexander Haezebrouck

05 september 2020

21u06 0 Wevelgem De firma Lafosse uit Gullegem maakte een tafel voor het concept van Dinner in the sky, dat intussen de hele wereld afreisde. De tafel biedt plaats voor 32 mensen aan tafels van vier. “We hadden al veel keukens gefabriceerd, maar een tafel gemonteerd op een kraan was iets compleet anders”, klinkt het bij Lafosse.

De nieuwe tafel van Dinner in the sky is best indrukwekkend. “We hadden al keukens geïnstalleerd op treinen, vlotten en liften”, klinkt het bij Lafosse. “Maar zoiets gemonteerd op een kraan was compleet iets anders.” De keuken staat centraal in de constructie. Dat maakt rechtstreeks contact met de chefs mogelijk. Momenteel hangt de keuken boven het kasteel van Alden Biesen. Daarna kan je er gaan eten in Brussel. Volgend jaar komt de tafel ook naar Kortrijk.