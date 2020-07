Dieven gaan er vandoor met rugzak met waardevolle spullen op parking Delhaize



Alexander Haezebrouck

03 juli 2020

13u06 0 Wevelgem Op de parking van grootwarenhuis Delhaize in Wevelgem sloegen dieven woensdagnamiddag omstreeks 18.20 uur toe. Toen klant Jean Van Dyck zijn winkelkarretje terug ging plaatsen, namen dieven zijn rugzak met tal van duur materiaal mee. “Ze stonden blijkbaar op de uitkijk”, vertelt het slachtoffer.

Jean Van Dyck had net inkopen gedaan in Delhaize en had zijn etenswaren in zijn auto ingeladen. “Ik ging mijn winkelkar opnieuw terugbrengen”, vertelt Jean. “Normaal sluit mijn auto automatisch als ik weg wandel. Maar de dieven moeten we wellicht in de gaten gehouden hebben en snel een deur opengehouden hebben. Daarna gingen ze er met mijn rugzak vandoor.” In die rugzak stak een iPad, iPhone en nog ander duur elektronisch materiaal. “Ik denk dat ik voor zo’n 5.000 euro aan materiaal kwijt ben. Ik contacteerde Delhaize en zij wisten me te vertellen dat ze de daders goed in beeld hebben. Je kan ze ook zien lopen met mijn rugzak. Ik kan me niet inbeelden dat ik het enige slachtoffer ben. Ik hoorde dat ze ondertussen ook aal de Hubo zouden toegeslagen hebben. Het gaat om drie mannen die telkens op dezelfde manier toeslaan. Ik wil iedereen waarschuwen dat zo’n dievenbende actief is in Wevelgem.” Jean Van Dyck heeft vrijdag een afspraak met de politie om een klacht in te dienen.