Dierenwebshop verkoopt Koala’s om strijd tegen bosbranden Australië te steunen AHK & CDR

07 januari 2020

18u11 27 Wevelgem Charlie’s Petshop & Bakery uit Wevelgem verkoopt pluchen koala’s om de strijd tegen de enorme bosbranden in Australië te steunen. “Ik plaatste de advertentie op onze Facebookpagina en de koala’s waren binnen het uur allemaal verkocht, ik moest meteen gaan bijbestellen”, vertelt Scharon Dehuysser van Charlie’s Petshop.

“Mijn man en ik zagen die verschrikkelijke beelden van de bosbranden waarbij zoveel dieren sterven al enkele dagen op televisie en we wilden echt iets doen”, vertelt Scharon Dehuysser van Charlie’s Petshop & Bakeries, een webshop voor alles wat huisdieren aanbelangt in Wevelgem. “Bij onze leverancier zag ik een knuffelkoala staan in twee formaten. Eentje van 20 centimeter groot en een van 38 centimeter. Ik vond dat een leuk idee omdat in Australië veel koala’s leven en dus afzien door de brand. Ik bestelde 20 kleine knuffelkoala’s en plaatste een advertentie op onze website en Facebookpagina. De respons was enorm. In geen tijd waren die twintig kleine knuffelkoala’s verkocht en de vraag bleef maar komen. Ik heb dus meteen moeten bij bestellen.” De opbrengst gaat integraal naar Het WWF (World Wide Fund for Nature). “Iedereen die een koala bestelt, zal ook een betaalbewijsje ontvangen zodat ze zeker zijn dat het geld goed is terecht gekomen.

Zelf hulp gekregen na brand

“Het doet deugd om te zien dat de respons zo groot is”, vertelt Scharon. “Een jaar geleden kreeg we zelf af te rekenen met een brand. Gelukkig kon onze hond ons op tijd wakker blaffen waardoor we ongedeerd bleven, maar de schade aan de achterkant van het huis was wel groot. De brand was ’s nachts en ’s morgens kregen we al telefoontjes van mensen die ons wilden helpen. Je kan het niet vergelijken met wat er nu in Australië gebeurd natuurlijk, maar we willen graag ons steentje bijdragen op deze manier.” Een koala van 20 centimeter kost 9,49 euro en één van 38 centimeter kost 18,99 euro exclusief de verzending. Wie graag een koala wil kopen en daarmee de strijd tegen de bosbranden steunen kan dat via de webshop https://charlies-petshop.be of via de Facebookpagina.