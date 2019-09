Dienstencentrum Moorsele genoemd naar cafébazin Martha AHK

27 september 2019

15u18 0 Wevelgem Na Wevelgem en Gullegem heeft Moorsele vanaf 1 oktober ook een eigen dienstencentrum. Het gebouw wordt omgedoopt tot Martha. Martha was een cafébazin die vijftig jaar achter de toog stond van het nabijgelegen café In De Kroone.

Het dienstencentrum Martha komt op het gelijkvloers van het nieuwsbouwproject Ter Cauchie waar assistentiewoningen zijn gevestigd. Het dienstencentrum is er gekomen dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het woonzorgknooppunt Sint-Jozef dat de nieuwbouw liet plaatsen. In het nieuwbouwproject is plaats voor 26 assistentiewoningen. De helft daarvan is al verhuurd, de eerste bewoners nemen volgende week hun intrek. Cafébazin Martha was een begrip in Moorsele en stond meer dan vijftig jaar achter de toog van het oudste café van Moorsele. De laatste maanden van haar leven woonde ze ook in het woonzorgcentrum.