Deuren oplegger floepen open: lading slib komt op de weg terecht VHS

24 juni 2020

13u51 0 Wevelgem De brandweer rukte woensdagnamiddag uit naar de Ieperstraat in Moorsele omdat de rijbaan daar over een afstand van enkele tientallen meter vervuild was geraakt met slib.

Het goedje bleek afkomstig uit een oplegger die in de richting van de Meensesteenweg reed. “Plots merkte ik dat de deuren achteraan de oplegger waren opengegaan”, zegt de trucker. “Een deel van mijn lading belandde op straat.” Het incident deed zich mogelijk voor nadat de man in een put was gereden, rond 12.30 uur. De trucker slaagde erin om het meeste slib weer in de oplegger te krijgen maar finaal moest hij toch de hulp van de brandweer inroepen. Die zette een speciale sproeiwagen in om het wegdek weer proper te krijgen. Dat veroorzaakte beperkte verkeershinder.