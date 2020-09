Dempsey Vervaecke (FC Gullegem) opent de competitie tegen zijn ex-club SV Oudenaarde: “Gedroomde affiche” Piet Balcaen

17 september 2020

07u59 0 Wevelgem “Dit weekend start de competitie in de tweede afdeling. FC Gullegem opent die competitie zaterdagavond (19.30u.), thuis tegen SV Oudenaarde. De ex-ploeg van Lauden Hugelier, Rodrigue Dutoit en Dempsey Vervaecke. We blikken met laatstgenoemde terug op zijn periode bij SV Oudenaarde en vooruit op zijn passage bij FC Gullegem.

“Na mijn jeugdjaren bij Jong Vijve, SV Waregem, SV Ingelmunster en SV Zulte-Waregem en een passage in de eerste ploeg van RC Waregem, trok ik negen seizoenen geleden naar SV Oudenaarde”, aldus Vervaecke. “Daarvoor had datzelfde Oudenaarde al een paar keer tevergeefs aan mijn mouw getrokken. Ik ging pas op hun aanbod in toen bleek dat de ambities van Oudenaarde, dat wou promoveren naar tweede klasse, hoger lagen dan die van RC Waregem. Ik wou als jonge speler mijn sportieve lat zo hoog mogelijk leggen. In mijn debuutjaar bij Oudenaarde speelden we meteen de eindronde. De jaren erop voetbalden we afwisselend in tweede en derde klasse. In negen seizoenen Oudenaarde werd ik zesmaal topschutter van de ploeg. In mijn slechtste seizoen scoorde ik achtmaal, voor de rest zat ik altijd in de dubbele cijfers, bij momenten scoorde ik er tegen de twintig per seizoen. Echter, ik heb mij nooit gefixeerd op doelpunten. Niet mijn doelpunten, maar de groep en de resultaten primeren.”

Geen plaats voor sentiment

“Omdat Oudenaarde in het tussenseizoen een verjongingskuur onderging, koos ik met Gullegem voor een nieuw avontuur. Alle respect voor mijn ex-ploeg dat ze de kaart van de jeugd trekken. Ik heb absoluut niks tegen de jeugd. Maar voor mij was het belangrijk om in een bende terecht te komen die over een zekere maturiteit beschikt. Het laat me naast het veld ook toe om te praten over thema’s die me interesseren. Ik ben ondertussen 30 jaar geworden. Vijf maanden geleden werd ik papa van een zoon. Babbelen over het studenten- of fuifleven, het is niet meer voor mij weggelegd. Ik wil me niet alleen amuseren op, maar ook naast het veld. Bij Gullegem ervaar ik meer raakvlakken met ploegmaats. Ik voel me hier thuis. Met Gullegem wil ik dit seizoen graag in de linkerkolom eindigen. Ondanks een eerder wisselvallige voorbereiding acht ik ons daartoe in staat. Tijdens die voorbereiding is gebleken dat als het ertoe doet, we hoger kunnen schakelen. En zaterdagavond doet het er ook echt toe. Met een voor mij gedroomde affiche. Negen jaar Oudenaarde wis je zomaar niet uit. Die mooie periode overtreffen wordt moeilijk, maar voor sentiment is er zaterdag geen plaats. Of ik in de basis zal starten tegen mijn ex-ploeg? De trainer beslist daarover. De oefencampagne verliep niet vlekkeloos. Blessures (een hamstringletsel gevolgd door een enkelblessure, red.) zorgden ervoor dat ik niet de voorbereiding heb beleefd die ik zelf wou. Maar ik wil geen excuses inroepen. Ik ben er klaar voor. Het zou goed zijn voor het vertrouwen van de groep dat we de competitie met een driepunter openen. Een goede start is bepalend voor het verdere verloop van de competitie”, besluit de Waregemnaar.