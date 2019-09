Deken Jonckheerestraat wordt groener in strijd tegen hitte-eilanden Alexander Haezebrouck

27 september 2019

14u58 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem krijgt van de Vlaamse regering 250.000 euro subsidie voor het onthardingsproject voor de Deken Jonckheerestraat. De gemeente diende het project samen de intercommunale Leiedal in.

Bij het onthardingsproject van de Deken Jonckheerestraat is het de bedoeling dat de zone tussen de parking Klooster tot aan de Kloosterstraat wordt heraangelegd. Daarbij maken beton en asfalt plaats voor een groen. Ontharden is goed voor het klimaat en kan helpen in het tegengaan van hitte-eilanden. Ook zorgt het voor een betere luchtkwaliteit, een grotere biodiversiteit en meer CO2-opslag. Het project van de gemeente Wevelgem kreeg van de jury van de Vlaamse regering een mooi rapport van 21 punten op 25 en is daarmee de beste van de klas. “Het project voorziet een aantrekkelijke groene campusomgeving voor de omliggende scholen”, aldus de jury. De totale kostprijs van het project zal ongeveer zo’n één miljoen euro kosten en zou binnen de drie jaar gerealiseerd moeten worden. De Vlaamse regering investeert 5 miljoen euro in 22 onthardingsprojecten verspreid over Vlaanderen.