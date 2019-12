De gemeente Wevelgem gaat volop voor investeringen: 95 miljoen euro voor de komende vijf jaar Christophe Maertens

13 december 2019

13u04 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem investeert de komende 5 jaar zo’n 95 miljoen euro. Dat geld wordt gebruikt in projecten zoals het nieuwe zwembad, de sporthal in Moorsele, een nieuw ontmoetingscentrum in Gullegem en 200 extra sociale woningen. In het meerjarenplan zijn ook punten van de oppositie opgenomen. “We investeren niet alleen in stenen, maar ook in mensen.”

Wevelgem stelde vrijdagmorgen het meerjarenplan 2020-2025 voor. Daaruit blijkt dat de gemeente niet minder dan 95 miljoen euro zal investeren. “Het gaat om een brutobedrag”, verduidelijkt schepen voor Financiën Lobke Maes. “Dat betekent dus inclusief de subsidies die Wevelgem krijgt voor haar projecten. De grootste subsidiëring waar we op mogen rekenen zijn die voor de tweede fase van de moderniseren en opknappen van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele en van het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid. Goed voor een bedrag van respectievelijk 10 miljoen en 8,3 miljoen euro.” Ondanks de grote investeringen, blijven de belastingen gelijk in de gemeente en wordt de schuld verder afgebouwd.

Sportgemeente

Dat Wevelgem een hart voor sport heeft, blijkt uit de vele projecten die op dat vlak bezig zijn of gepland staan. “Het belangrijkste is de bouw van het nieuw zwembad op het sportcentrum van Wevelgem, Het Sportspoor, goed voor een investering van 10 miljoen euro”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve. “De eerste baantjes zullen in 2021 worden getrokken. Daarnaast wordt op de site de atletiekpiste vernieuwd en een beachvolleybalveld aangelegd, goed voor 1 miljoen euro.” Verder zijn er plannen om de sporthal in Moorsele te vernieuwen (2,2 miljoen euro), de turntoestellen in de topsportturnhal te vervangen en populaire sporttakken te steunen. “We reserveren voor de drie voetbalclubs in onze gemeente 1,5 miljoen euro om verder te voorzien in een goede voetbalinfrastructuur. Daarnaast zetten we nog een 300.000 euro opzij voor gezamenlijke investeringen: clubs en gemeente nemen samen hun verantwoordelijkheid”, zegt de burgemeester.

Gemeente waar iets te beleven valt

“Op vlak van beleving is de realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voor Gullegem de grootste investering”, aldus de burgemeester. “De precieze plaats van inplanting moet nog worden vastgelegd.” Ook de zomerprogrammatie wordt vernieuwd. “Misschien vinden er geen Parkies of Bocker Rock meer plaats. Het budget dat we daarvoor vrijmaakten in het verleden, voorzien we nu als ‘prikkelbudget’. We laten het initiatief over aan onze burger.”

Openbare verlichting

Punten waar de gemeente in de komende vijf jaar werk van maakt, zijn onder meer maatregelen die voetganger en fietser ten goede komen. Ook extra aandacht voor meer Groen en een premie voor groene initiatieven zijn voorzien. “Er wordt versneld ingezet om de openbare verlichting door LED-verlichting te vervangen”, aldus Jan Seynhaeve.

Huurwoningen

“We schrappen de gemeentelijke verbeteringspremie en gebruiken het vrijgekomen budget voor het aanwerven van iemand die de huurwoningen in onze gemeente zal controleren. De Sociale Huisvestingsmaatschappij De Vlashaard realiseert de komende 6 jaar een 200-tal extra sociale woningen. Daarnaast kunnen nog woningen door de private sector worden gerealiseerd.

Open huis

De gemeente investeert niet alleen in stenen, er wordt ook aan de mensen gedacht. “We willen een partner zijn voor onze inwoners”, weet de burgervader. Daarbij vinden we ‘fysieke toegankelijkheid’ belangrijk, door gerichte investeringen zorgen we ervoor dat iedereen zich gemakkelijk door de gemeente kan bewegen. Daarbij werken we samen met een focusgroep, waarvan iemand in een rolstoel en iemand met een visuele beperking deel uitmaakt. Daarnaast zorgen we voor goede openingsuren. Daarom willen we van de Bib in het Park een ‘Open huis’ maken. Onze burgers moeten er terecht kunnen voor een ruime dienstverlening.”