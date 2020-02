De carnavalstoet gaat door! Maar wel een uur later en met aangepast parcours Redactie

23 februari 2020

12u44 0 Wevelgem De carnavalstoet in Gullegem gaat door! De stoet vertrekt echter wel met een uur vertraging, om 15 uur in plaats van om 14 uur, omwille van de weersomstandigheden. Dat werd zojuist beslist in een overleg met de organisatie en veiligheidsdiensten.

Het parcours wordt ook ingekort. De stoet passeert niet in de Koningin Fabiolastraat, niet in de Grote Ieperstraat, niet in de Rodenbachlaan. De stoet gaat met andere woorden vanuit de Schuttershoflaan dus rechtdoor naar de Pastorijweg.