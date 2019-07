Danny Fabry en Gente Thomas headliners op Park Ter Walle Feesten dit weekend Alexander Haezebrouck

04 juli 2019

15u35 0 Wevelgem Dit weekend gaan de vierenveertigse Park Ter Walle Feesten door in het park in Gullegem. Vanaf vrijdag tot en met maandag is er rond het Park Ter Walle vanalles te belven. Ze beginnen alvast met een knal met de vedettenparade met Gene Thomas, Get Ready, Danny Fabry en Eveline Cannoot.

De Park Ter Wallefeesten openen vrijdagavond om 19 uur. Na het grote geweld op vrijdag met de vedettenparade is er zaterdag een hele dag rommelmarkt, minivoetbalcup, vinkenzetting en nog ’s avonds de verkiezing van de negenentwintigste Gullegemse Ambassadrice. Op zondag is er vanaf 11 uur een aperitiefconcert en in de namiddag een travestietenshow. Maandag tenslotte is er een koffietafel voor alle betalende leden van de wijk. Het hele weekend door is er een discobar aanwezig, de inkom is volledig gratis.