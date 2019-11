Dakwerk- en transportfirma zelfde eigenaar failliet LSI

Dakwerk- en transportfirma zelfde eigenaar failliet

In Wevelgem is de dakwerkfirma Rencon en transportbedrijf Transport Carette door de ondernemingsrechtbank van Kortrijk failliet verklaard. Beide firma's waren op het Vliegveld gevestigd en hadden dezelfde eigenaar. Er waren nog vier werknemers in dienst maar dat was tot enkele jaren geleden wel meer.

Zaakvoerder David Despriet besliste om zelf de boeken van Rencon neer te leggen terwijl de transportfirma in faillissement gedagvaard werd. Rencon was nog maar in 2018 overgenomen van Jochen Stroobant uit Reningelst (Poperinge). Hij startte de vennootschap in 2006 op als privévennootschap maar na een allesverwoestende brand van zijn diepvriesfirma Coldstore uit Aalbeke (Kortrijk) in 2006 legde hij zich opnieuw meer toe op zijn bouwachtergrond. Rencon groeide als dakwerkbedrijf uit tot een firma met een tiental personeelsleden, aanvankelijk vanuit Reningelst, later vanuit Ieper. In 2018 nam Despriet de vennootschap over. Op vandaag stonden er maar 3 personeelsleden meer op de loonlijst. Als curator is Guy Delabie uit Kortrijk aangesteld.

Ongeveer gelijktijdig is ook Transport Carette failliet verklaard. Daar was maar één personeelslid meer. Onder leiding van Bernard Despriet was de transportfirma tot 2015 nog in de kanaalzone in Stasegem (Harelbeke) gevestigd. Daar had het bedrijf vaak af te rekenen met klachten van de actiegroep Mileuzaken Stasegem over milieu-inbreuken. Het resulteerde toen in een veroordeling door de rechtbank in Kortrijk. Curator van Transport Carette is Sofie Debusschere uit Kortrijk.