Cyclocross Gullegem kent recordeditie met meer dan 8.000 toeschouwers AHK

05 januari 2020

13u15 0 Wevelgem De derde editie van de Hexia Cyclocross in Gullegem zaterdag was een voltreffer. De organisatie slaagde erin mooie namen als wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start te krijgen. “Ook het weer zat mee, het was een supereditie met meer dan achtduizend toeschouwers”, zegt voorzitter Stijn Tant.

De derde editie van de Hexia Cyclocross in Gullegem was veruit de beste editie tot nu toe. De organisatie kon niet alleen een mooie affiche voorleggen met wereldkampioen Mathieu van der Poel aan de start. In laatste instantie werd daar ook Wout van Aert aan toegevoegd, die deze winter pas zijn tweede veldrit reed na een lange revalidatie na zijn val in de Ronde van Frankrijk. Ook het weer liet de organisatie niet in de steek. “Dat alles samen zorgde voor een supereditie”, glundert voorzitter Stijn Tant. Meer dan achtduizend toeschouwers zakten af naar de cyclocross in Gullegem, duizend vijfhonderd meer dan vorig jaar. Zij zagen hoe Mathieu van der Poel zijn tweede zege op rij veroverde in Gullegem, het podium werd vervolledigd met Michael Vanthourenhout en Corné van Kessel. Wout van Aert eindigde vierde.

Truitjes voor Victor

De organisatie schonk ook twee TV-bochten aan baby Victor. De baby uit Moorsele lijdt net als Pia aan de zeldzame ziekte SMA type 1. De familie heeft een inzamelactie op poten gezet om de dure behandeling te kunnen betalen. Ook enkele crossers stonden een gesigneerd truitje af om te veilen voor Victor. “We hebben truitjes van onder andere Stybar, van der Poel en van Aert”, weet Tant. “Ook van de vrouwelijke crossers krijgen we nog gesigneerde truitjes opgestuurd.”

Baby Victor steunen kan via de pagina op gofundme.com, die je kunt vinden op www.victorkracht.com of op het rekeningnummer BE33 1043 8386 7746.