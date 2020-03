Corona in Wevelgem: na gezin van acht nog één leerling en één voetballer besmet Alexander Haezebrouck

07 maart 2020

13u38 26 Wevelgem Eén leerling die in het vijfde leerjaar van de Wijnbergschool bij de besmette juf in klas zit, is ook positief bevonden op corona. “De ouders lieten de leerling na het nieuws over de juf donderdag en vrijdag niet meer naar school gaan, zijn klachten zijn gelukkig erg miniem”, zegt directeur Hans Van De Moortel.

De leerling die ook positief heeft getest op het coronavirus bleef donderdag en vrijdag al uit thuis. “Wellicht omdat de ouders het zekere voor het onzekere wilden nemen”, zegt directeur Hans Van De Moortel van de Wijnbergschool in Wevelgem. “De leerling liet zich testen bij de huisarts, die test bleek positief. De ouders hebben me daarvan op de hoogte gebracht. Gelukkig zijn de klachten van de leerling erg miniem. De leerling blijft uiteraard volgende week de hele week thuis.” De testen die werden afgenomen bij de leerlingen van het vijfde leerjaar door het AZ Delta donderdagnamiddag, zijn allemaal negatief. “Ook de testen van alle leerkrachten zijn negatief. We houden onze maatregelen wat betreft handhygiëne aan en blijven extra waakzaam.”

Voetballer SV Wevelgem City besmet

Nog in Wevelgem is een voetballer van SV Wevelgem City besmet met het coronavirus. Het gaat om een jonge twintiger die in contact is gekomen met een lid van het achtkoppige gezin die allemaal besmet raakten op skireis in Noord-Italië. Hij liet zich testen en bleek het virus ook overgenomen te hebben. “Het gaat om een speler van onze belofteploeg en is dinsdag nog komen trainen”, zegt voorzitter Vincent Mispelaere. “Vrijdag zijn we op de hoogte gesteld van zijn besmetting. We hebben meteen de hele club ingelicht en hebben gesproken met de teamgenoten die dinsdag het dichtst met hem in contact kwamen. Ik heb hem zelf nog gehoord en hij voelt zich goed, hij heeft weinig tot geen klachten.” De speler moet nu ook twee weken in quarantaine verblijven. “We hadden sowieso al gewezen op extra handhygiëne, dat blijven we uiteraard aanhouden”, zegt de voorzitter. “Voorlopig gaan alle trainingen en wedstrijden gewoon door. We volgen hiermee de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.” Dit betekent dat Wevelgem nu nog twee coronapatiënten meer telt. “We blijven rustig en hopen dat de verspreiding hiermee stopt”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “We blijven uiteraard extra waakzaam voor symptomen en raden iedereen aan extra aandacht te hebben voor handhygiëne.”