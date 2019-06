Collega-renners en wielerteam rouwen samen om Joren Touquet (26) Hans Verbeke

21 juni 2019

16u52 10 Wevelgem Tijdens een serene bijeenkomst in clublokaal d’Oude Timmerie, in Zonnebeke, hebben renners, bestuur en medewerkers van wielerteam Decock-Van Eyck-Devos-Capoen donderdagavond van gedachten gewisseld over Joren Touquet. De populaire renner stierf onverwacht op vakantie in Tenerife.

Het overlijden van renner Joren Touquet zorgt voor enorme verslagenheid bij iedereen in het wielerteam Decock-Van Eyck-Devos-Capoen. “Voor zijn vriendin en ouders is het verdriet natuurlijk het allergrootst maar ook bij ons is dit hard aangekomen”, zegt ploegleider Rik Roose. “We voelden dat er nood was om met het team eens samen te zitten, om te praten over Joren en wat er gebeurd is. Daarom verzamelden we in ons clublokaal. Het was een sereen gebeuren waarbij heel wat herinneringen werden opgehaald maar waar ook de gevoelens van machteloosheid en verdriet gedeeld werden.

Rouwregister, ook op de koers

Vrijwel alle medewerkers van de club tekenden present op de bijeenkomst in het clublokaal d’Oude Timmerie, in Zonnebeke. “Er waren ook een tiental renners”, weet Rik Roose. “Niet iedereen kon er bij zijn. Er werd namelijk ook gekoerst. Jens Vandenbogaerde, die erg goed bevriend was met Joren, sprintte in Bierbeek naar de eerste plaats. Hij was blij op die manier een eerbetoon te kunnen brengen aan zijn gestorven makker. We hebben een rouwregister aangelegd, bijna iedereen heeft daar een persoonlijke boodschap in geschreven. Het register zal ook beschikbaar zijn op de koersen, voor onze supporters en andere mensen die Joren goed gekend hebben. Na de uitvaartplechtigheid willen we het dan overhandigen aan zijn vriendin en ouders. Vanuit de renners kwam ook het voorstel om alle bloementuilen die gewonnen worden in die periode, bij te houden en mee te brengen naar de kerk.” Wanneer precies de uitvaart zal plaatsvinden, is nog niet bekend. De autoriteiten op Tenerife moeten eerst toestemming geven voor de repatriëring.