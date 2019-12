Carwashuitbaters en boekhouder krijgen tot jaar cel voor mensenhandel Siebe De Voogt

13 december 2019

15u20 0 Wevelgem Twee carwashuitbaters uit Wevelgem en hun boekhouder zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor mensenhandel. Twee slachtoffers werden uitgebuit en moesten tot elf uur per dag werken.

De carwashes van J.S. (50) en J.B. (52) in de Menenstraat in Wevelgem werden in 2017 en 2018 meermaals gecontroleerd. Volgens de arbeidsauditeur werden telkens weer verschillende inbreuken vastgesteld. De Portugees J.S. stelde vijf mensen in het zwart tewerk. Zijn Nederlandse collega even verderop ging nog een stap verder. Twee werknemers, waaronder één illegaal, werden ingezet als schijnzelfstandigen. Ze werkten tot 11 uur per dag en 7 dagen op 7. Hun loon beperkte zich tot zo’n 4 euro per uur. Eén van de slachtoffers werd bovendien verplicht om na z’n uren nog in een nachtwinkel te werken.

De verdediging betwistte dat er sprake was van mensenhandel, maar daar was de rechter vrijdagmorgen niet van overtuigd. Hij legde J.S. 24.000 euro boete op, waarvan de helft met uitstel. Zijn collega J.B. werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel. Ook de boekhouder van de carwashuitbaters stond mee terecht. A.S. (79) uit Staden was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de gang van zaken. Hij kreeg in Ieper al eens 2 jaar cel met uitstel voor gelijkaardige feiten. In het dossier rond de carwashes kreeg hij daar nog eens 16.000 euro bovenop.