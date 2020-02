Carnavalisten halen opgelucht adem: ingekort parcours en latere starttijd, maar carnavalstoet ging wél door Joyce Mesdag

17u38 2 Wevelgem Het was tot de middag wachten op zekerheid, door de winderige weersomstandigheden, maar de 47ste Gullegemse carnavalstoet is vanmiddag dan toch mogen uitrijden. Gelukkig, want de teleurstelling bij zowel de deelnemers als de toeschouwers was groot geweest. Actuele insteken van deze stoet? De afgeschafte kerstboomverbranding en het Corona-slachtoffer uit Gullegem.

Aan de start van de stoet weerklonken vooral opgeluchte reacties. Weken tot zelfs maanden voorbereiden aan een stoet en dan niét mogen vertrekken, het was ronduit frustrerend geweest. Zo bleek iedereen het erover eens. “We stoppen elk jaar heel veel tijd in de voorbereiding van deze stoet”, zeggen Tine Mullie en Michaella Vandenbulcke van carnavalsgroep de Gullewappers, die de geschrapte kerstboomverbranding als thema hadden uitgewerkt. “Het idee dat als ons werk voor niets zou geweest zijn… De hele morgen hebben we sociale media in de gaten gehouden, tot het verlossende nieuws kwam op de middag dat de stoet zou doorgaan. Super.”

“Twee maanden werk stoppen we elk jaar in de deelname aan de carnavalstoet”, zegt Christine Delannoy van carnavalsgroep d’Aperitievers, die in thema ‘indianen’ door de Gullegemse straten trok. “We zaten vanmorgen dus ook wel in spanning af te wachten op nieuws. Uiteraard hadden we het wel begrepen mocht beslist zijn om de stoet te schrappen voor de veiligheid. Je wil echt niet meemaken dat er een stuk van je praalwagen waait en er iemand gekwetst raakt. Maar gelukkig hebben we net dat beetje geluk gehad.”

Zoals gewoonlijk was de carnavalstoet eerder braaf en ludiek, en blijven deelnemers ver weg van thema’s die als racistisch en antisemitisch ervaren kunnen worden. De stoet was heel kleurrijk, met thema’s als de Lion King door Chiro Okido, China door KSA De Grietjes, Hoog in de wolken door BBC Gullegem en de pizzeria van +13.

De actuele insteken die naar voren kwamen: de kerstboomverbranding die deze winter voor het eerst sinds jaren niet meer wordt georganiseerd, en het Corona-slachtoffer. Philip Soubry, de eerste Belg die besmet raakte met het virus, werkt immers voor machinefabrikant LVD in Gullegem.

Het parcours werd iets ingekort omwille van de felle rukwinden, en het startuur werd ook met een uur opgeschoven. Het publiek liet zich echter niet afschrikken, en enkele duizenden toeschouwers kwamen al dat kleurrijk feestgedruis van dichtbij bekijken. “Wij zijn er elk jaar bij sinds onze oudste dochter geboren is”, vertellen Jelle Decock en Eline Vandekerckhove uit Wevelgem. “De kindjes kijken er ook naar uit elk jaar. Ze zijn op school ook bezig rond carnaval, en vragen nu en dan wel eens ‘wanneer de stoet nu juist weer is’. Het is voor ons echt een familietraditie geworden.”

“Wij zijn er ook elk jaar bij”, zegt Lien Vanbergie uit Gullegem, die samen met haar gezin en dat van haar broer en zus langs het parcours stond. “Dit jaar doet ons zoontje Thijs, die 7 is, voor het eerst mee. Hij loopt mee met KSA, die rond thema Romeinen hebben gewerkt. We hebben hem niet durven zeggen dat het misschien niet zou doorgaan, hij keek er zó hard naar uit. Gelukkig hebben we hem niet moeten teleurstellen vanmiddag.”