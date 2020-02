Carnaval Gullegem panikeert nog niet over komst van storm Ellen Alexander Haezebrouck

17 februari 2020

19u20 0 Wevelgem Na de stormen Ciara en Dennis, volgt komend weekend storm Ellen. En dat terwijl op zondag de Carnavalstoet van Gullegem is gepland. “We panikeren nog niet, maar zullen kaarsjes branden.”

Storm Ellen die komend weekend over ons land trekt, zal windstoten opleveren van zo’n 80 tot 90 kilometer per uur, vergelijkbaar met storm Dennis. Bij de carnavalsvereniging van Gullegem hopen ze dat hun 49ste carnavalstoet gewoon kan doorgaan. “We hebben maandagmiddag samengezeten en hebben het ter sprake gebracht”, vertelt voorzitter Nico Six. “We panikeren nog niet, maar hebben beslist dat we de gemeente zullen laten beslissen of de stoet kan doorgaan. Het zou een primeur zijn, want de stoet is nog nooit afgelast geweest.” Afgelopen weekend werd nog maar de 49ste Prins Carnaval verkozen, dat is Stef ‘Stuntpiloot’ Masschelein (25) geworden.