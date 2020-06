Café ’t Bankske stopt vroeger door coronacrisis Alexander Haezebrouck

05 juni 2020

20u28 0 Wevelgem Het populaire café ’t Bankske in Wevelgem heropent volgende week niet meer na de lockdown. Uitbaters Frederic Van Asten en Charlotte Bekaert zouden in oktober sowieso stoppen, maar doen dat nu iets eerder.

Veel Wevelgemnaren keken er wellicht naar uit om hun eerste pint te drinken in ’t Bankske. Die kans krijgen ze niet meer. “Er zijn gewoon te veel onzekerheden om nu nog eens helemaal opnieuw te starten”, vertelt Frederic Van Asten. “Ik heb ondertussen ook een andere job bij Woodstoxx, dat speelt ook mee natuurlijk.” Frederic en Charlotte hebben 15 jaar lang ’t Bankske met succes uitgebaat. Ze wilden al langer stoppen en zouden er in oktober een punt achter zetten. “De vele weekends en de lange nachten begonnen hun tol te eisen. We willen meer tijd hebben voor het gezin. Het is nu natuurlijk wel een einde in mineur. Dat is jammer, we hadden er graag één groot feest van gemaakt. We hebben enorm mooie momenten beleefd. Denk maar aan ons Fête des Belges en het Duivelspark in 2018 tijdens het WK voetbal. Dat was een enorm succes.” In ’t Bankske zijn ook acht verenigingen gevestigd. Het is onder meer het café van voetbalclub SC Wevelgem City. Een overnemer is ondertussen nog steeds niet gevonden. Als die er niet snel komt, moeten die verenigingen mogelijk uitkijken naar een andere uitvalsbasis. .