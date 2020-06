Café ’t Bankske dan toch sneller weer open dan gedacht: barman Tom wordt gerant Alexander Haezebrouck

22 juni 2020

19u16 6 Wevelgem Café ’t Bankske in Wevelgem opent dan toch opnieuw sneller dan verwacht de deuren. De vorige uitbaters zouden in november stoppen en zagen een heropstart na de lockdown niet meer zitten. Izegemse horeca-uitbaters sprongen sneller dan verwacht op de kar, voormalig barman Tom Vandeborne wordt gerant. “We wilden het enkel overnemen als Tom gerant wou zijn”, vertellen de nieuwe zaakvoerders Alexander (30) en Danny Huyghebaert (59).

Toen de zaakvoerders Frederic Van Asten en Charlotte Bekaert beslisten om het café niet te heropenen na de coronacrisis, zag het er even niet goed uit voor de klanten van ‘t Bankske. “Nadat ik dat nieuws had vernomen, kwam ik een goede kennis van mij tegen op de markt in Izegem”, vertelt Tom Vandeborne. “Ik wist dat hij z’n zinnen gezet had op ’t Bankske en zei dat het nu echt wel het moment was om het café over te nemen.” Die kennis was Alexander Huyghebaert (30) die samen met zijn vader Danny (59) cafés De Playa en De Pauw uitbaat op de Grote Markt van Izegem. “Mijn vader verklaarde me gek toen ik zei dat ik nog een derde café wilde openhouden”, vertelt Alexander. “Maar toen ik hem eens meenam om te komen kijken, was ook hij verkocht. Ik had al enkele jaren ’t Bankske op het oog. De voorwaarde was dat Tom gerant zou zijn in het café, gelukkig hapte hij toe. Het is een goed onderhouden pand met heel veel mogelijkheden. Je hebt hier twee terrassen. Ook op de parking vooraan zijn er mogelijkheden. De vorige uitbater legde in de zomer daar telkens een plein om petanque te spelen, dat zullen wij ook opnieuw aanvragen. We zullen enkele kleinere opfrissingswerken doen, maar grotendeels blijft ’t Bankske zoals het was.”

Enorm veel zin

De nieuwe gerant Tom Vandeborne (38) kan niet wachten om eraan te beginnen. “Ik heb hier zes jaar achter de toog gestaan, dus ik ken het café en de klanten redelijk goed”, vertelt hij. “Na al die maanden thuis zitten, kan ik niet wachten om erin te vliegen. We hoopten om te kunnen openen op 1 juli, maar wellicht zal het een week later zijn. Ik heb ondertussen al enorm veel berichten gehad van Wevelgemnaren die staan te springen om hier opnieuw hun pint te komen drinken.” Ook alle acht verenigingen die er gevestigd zijn, blijven in ’t Bankske. “Dat is natuurlijk heel goed nieuws en een goede basis om te starten. Als je alle leden van die verenigingen optelt dan zijn dat al een kleine 200 klanten.”