Burgemeester bezoekt pas ontdekt ondergronds bouwwerk uit WOII Alexander Haezebrouck

12 juli 2019

17u43 0 Wevelgem Wevelgems burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) heeft ondertussen het ondergrondse bouwwerk bezocht dat werd ontdekt op zijn grondgebied en uit de Tweede Wereldoorlog stamt. “Later kunnen we de tunnel misschien eens openstellen voor het publiek”, zegt hij.

Burgemeester Seynhaeve was eerst niet happig om het ondergrondse bouwwerk, naar verluidt een nazi-hospitaal uit de Tweede Wereldoorlog, te bezichtigen. Maar na lang aandringen van de media gaf hij uiteindelijk toch toe, trok zijn laarzen aan en daalde af. Het was avonturier en journalist Christophe Lefebvre van de Krant van West-Vlaanderen die het bouwwerk (her)ontdekte. “Ik wist helemaal niet dat dit hier lag en ben verrast”, zegt burgemeester Seynhaeve. “Dit terrein is eigendom van de groendienst van de stad. Deze put staat normaal vol met water, dat wordt opgepompt voor de bomen en planten. Of dit een ondergronds veldhospitaal is geweest, weet ik niet. Misschien is dit wel gebouwd, maar nooit gebruikt. Samen met de heemkundekring gaan we op zoek naar een expert die kan bevestigen welke functie dit bouwwerk heeft gehad. Later kunnen we bekijken of we de tunnel kunnen openstellen voor het publiek.” Ondertussen blijken toch enkele Wevelgemnaars eerder al eens de bunker bezocht te hebben. “In de jaren zeventig ben ik er al eens binnen geweest”, vertelt Etienne Geldhof (69). “Op dat terrein was toen de gemeentelijke elektriciteit gevestigd. Ik had die deuren gezien en ben uit nieuwsgierigheid eens gaan kijken.”