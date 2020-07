Brandwondenslachtoffer getuigt over gevaren cowboysteak: “In een seconde is mijn leven veranderd”

Gullegem / Gent

Cowboysteaks, waarbij een stuk vlees op een open vuur op de eettafel gebakken wordt, zijn steeds populairder, maar brengen een groot risico met zich mee. De Stichting Brandwonden en dokters van het brandwondencentrum in het UZ Gent trekken aan de alarmbel nu in de afgelopen twee maanden ongeveer twintig personen ernstige brandwonden opliepen door de toestellen. “Voor een etentje bij vrienden kan je een zware prijs betalen”, getuigt Tom Vanheule (39) uit Gullegem, die meer dan 50 dagen in het ziekenhuis lag na een ongeval met een cowboysteak.