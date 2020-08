Brandweer snelt naar rusthuis voor rookontwikkeling in kelder



Alexander Haezebrouck

29 augustus 2020

10u58 0

De brandweer repte zich vrijdagavond omstreeks 21 uur naar het WZC Sint-Jozef aan het Sint-Maartensplein in Moorsele. Daar hadden ze rookontwikkeling vastgesteld in de kelder. De brandweer ging in de kelder meteen op zoek naar de oorzaak van de rook, maar kon het na lang zoeken niet vinden. Ook de rook verdween geleidelijk aan van zelf. De rusthuisbewoners hoefden niet geëvacueerd te worden. Van waar de rook plots afkomstig was, blijft voorlopig een raadsel.